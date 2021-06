Wasserwanderrastplatz in Neuburg : Neue Betreiber vom Ufercamp suchen dringend einen Gastwirt

Der Wasserwanderrastplatz in Neuburg hat seit dem 1. April zwar einen neuen Pächter. Weil jedoch ein Interessent für den Arbeitsplatz vor Ort abgesprungen ist, muss die Neueröffnung noch warten.

Neuburg | Nicht nur Corona hat den neuen Betreibern des Wasserwanderrastplatzes in Neuburg den Saisonstart verhagelt. Zu allem Unglück müssen sie nun auch noch mit ansehen, wie es auf der Müritz-Elde-Wasserstraße mit jedem Ferientag voller wird, Wasserwanderer den Anleger in Neuburg jedoch links liegen lassen. Der Rastplatz konnte bisher nicht in Betrieb gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.