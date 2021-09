Stadtfest in Parchim : Offene Kirchen und Sonntags-Gottesdienst auf dem Neuen Markt

Zum Parchimer Stadtfest können am Wochenende auch die beiden Backsteinkirchen besichtigt werden. Am Sonntag wird Gottesdienst auf dem Neuen Markt gefeiert.

Parchim | Parchim feiert an diesem Wochenende Stadtfest und die Kirchengemeinden machen mit. Besucher sind eingeladen, beim Bummel einen Abstecher in die beiden Stadtkirchen zu machen. Die St. Marienkirche, auf deren Umfeld sich ein großer Teil des Stadtfestprogramms abspielt, ist am Wochenende täglich bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend werden um 16 und 17 Uhr k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.