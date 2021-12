Polizei : Orientierungslose 91-Jährige irrte durch Slate

Die Seniorin war aus einer Wohn- und Pflegeeinrichtung in Parchim verschwunden und lief orientierungslos durch Slate.

Slate | Nach einem Hinweis hat die Polizei am Sonntagvormittag in Slate eine ziellos umherirrende 91-jährige Frau aufgegriffen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust berichtet, war die Seniorin mit ihrem Rollator in Richtung Tessenow unterwegs. Zeugen hielten das Vorhaben der Rentnerin für zu gefährlich, da sie sich zu Fuß auf der Bundesstraße bewegen wollte....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.