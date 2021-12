Parchim : PCR-Testzentrum für Parchim jetzt in der Sporthalle am Gymnasium

Das vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Testzentrum in Parchim ist kurzfristig umgezogen. Mieter im Bürogebäude im Parchim-Center fühlten sich unwohl mit einem Testzentrum im gleichen Haus.

Parchim | Das vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Testzentrum in Parchim hat seit dem 1. Dezember eine neue Adresse: Es befindet sich seit Mittwoch in der Sporthalle neben dem Friedrich-Franz-Gymnasium. Zugänglich ist es von einem separaten Seiteneingang direkt neben der Bundeskegelbahn. An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert: Getestet wird montags bis...

