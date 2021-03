Parchim : Bundesverdienstkreuz für ehemaligen Kreisarzt Dr. Witte

Der ehemalige Amtsarzt und Parchimer Kommunalpolitiker wurde von der Auszeichnung überrascht - ein Porträt

Parchim | Das Bundesverdienstkreuz kam diesmal per Post, auch für Dr. Fritz-Detlev Witte. Er ist einer von sieben Ausgezeichneten, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für ihre Verdienste würdigte. „Die Auszeichnung hat mich erst einmal sprachlos gemacht“, gibt der 1943 in Schwerin Geborene und in Putlitz Aufgewachsene zu. Seit 2019 lebt er im Wetteraukreis...

