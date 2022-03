Freizeit in Parchim : Haus der Begegnung öffnet montags für Kinder und Jugendliche

Das Haus der Begegnung in der Mühlenstraße 41 startet im März mit einem neuen Angebot: Ab sofort hat montags ein multi-kultureller Kinder- und Jugendtreff geöffnet.

Parchim | In der Mühlenstraße 41 von Parchim herrscht künftig noch mehr Leben in der Bude: Seit dem 7. März sind die Türen zum Haus der Begegnung M41 auch regelmäßig am Montagnachmittag geöffnet. Ein multikultureller Kinder- und Jugendtreff ist das neueste Angebot der Einrichtung in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien und Damm. Jeweils ...

