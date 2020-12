Parchim : Hier bleibt keiner mehr im Regen stehen

Stadt reagierte unkompliziert auf Bitte von Mitarbeitern der Lewitz-Werkstätten: Bushaltestelle wurde erweitert

02. Dezember 2020, 11:00 Uhr

Parchim | Jetzt haben die Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten bei Regenwetter ein schützendes Dach über dem Kopf, wenn sie an der Neuhofer Weiche auf ihren Bus warten. Die Haltestelle ist vor kurzem erweitert worden. Das geschah auf Anregung der Werkstattmitarbeiter.

In den regelmäßig stattfindenden Gruppenversammlungen kam in jüngerer Vergangenheit immer wieder zur Sprache, dass die Haltestelle zu klein ist. Hintergrund: Viele Mitarbeiter sind auf Hörgeräte angewiesen, die sehr empfindlich sind. „Wenn es regnet und die Geräte nass werden, gibt es Probleme für die Leute, die ein Hörgerät tragen“, erklärt Kevin Lüthy. Er kommt täglich aus Lübz in die Werkstatt, wo er in der Montage tätig ist.

Mail an die Stadt geschrieben

Die Haltestelle Neuhofer Weiche ist eine gut frequentierte Haltestelle. In dem 1996 in Betrieb genommenen Werkstatt- und Verwaltungsgebäude befindet sich der Hauptsitz des gemeinnützigen Sozialdienstleisters. Etwa 40 bis 50 der hier tätigen Mitarbeiter mit einem Handicap sind täglich auf den Bus angewiesen.

Gestört hat Kevin Lüthy und seine Kollegen außerdem, dass sie bei Regen zusammenrücken mussten, um nicht nass zu werden. „Aber das sollen wir nicht, weil Coronazeit ist.“ Kevin Lüthy machte sich sogar in einer E-Mail an die Stadt für das Anliegen stark. Er schrieb: „Wir von den Lewitz-Werkstätten möchten gerne, dass Sie das Bushaltestellen-Häuschen an der Neuhofer Weiche erweitern.“

Die Reaktion kam prompt: Mitarbeiter des städtischen Bauhofes rückten an, stellten ruck zuck einen zweiten Unterstand auf und brachten hinterher wieder das Gehwegpflaster tip top in Ordnung. „Das fanden wir alle gut. Deshalb wollen wir uns herzlich bei der Stadt bedanken“, sagt Kevin Lüthy im Namen seiner Kollegen. Anlässlich seines zehnjährigen Mitarbeiterjubiläums in diesem Jahr möchte er auch noch ein ganz persönliches Dankeschön loswerden. „Ich bin so stolz auf meine Gruppenleiterin.“ Das Kompliment geht an Heidemarie Goede.

Neue Farbe im Frühjahr

Im Frühjahr wollen sich die Lewitz-Werkstätten dafür revanchieren, dass ein Problem so unkompliziert aus der Welt geschafft werden konnte. Nino Klohn, Teamleiter im Zentralen Dienst, verspricht: „Dann sorgen wir für einen neuen Anstrich der Haltestelle.“

Das 1992 gegründete gemeinnützige Sozialunternehmen zur Förderung, Betreuung und Bildung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen betreibt Einrichtungen in Plau am See, Parchim, Spornitz, Neustadt-Glewe und Ludwigslust. Die Menschen unter Obhut der Lewitz-Werkstätten kommen aus etwa 100 Orten.

