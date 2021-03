Verkehr in Parchim : Jetzt entstehen neue Parkplätze am Busbahnhof

Symbolischer erster Spatenstich für Modernisierung des Parkplatzes südlich der Parchimer Altstadt.

Parchim | Vor fast genau einem Jahr beschlossen die Parchimer Stadtvertreter den Ausbau des Parkplatzes am Zentralen Omnibusbahnhof. Am Dienstag war offizieller Baustart mit dem symbolischen ersten Spatenstich. Schon im Februar mussten die Bäume auf dem Platz dafür gefällt werden. In der vergangenen Woche begann die ausführende Firma MUT Kommunalbau Ludwigslust...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.