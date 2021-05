Radwegenetz in Parchim : Lückenschluss am Ostring macht Radfahren sicherer

Fertiggestellter Teilabschnitt von der Meyenburger Straße bis zum Rabensoll wurde am Mittwoch offiziell übergeben.

Parchim | Radfahrer und Fußgänger durften den neuen Weg entlang des Ostringes natürlich sofort nach der Bauabnahme am 6. Mai in Beschlag nehmen. Doch nun ist dieser auch offiziell freigegeben. Dafür sorgte Bürgermeister Dirk Flörke am Mittwoch und bedankte sich dabei auch bei den am Bauvorhaben Beteiligten. Erst am Wochenende hatte der Verwaltungschef eine „Tes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.