Kinder- und Jugendarbeit in Parchim : Maik Stöckinger übernimmt Geschäftsführung im Kreisjugendring

Neues Gesicht im Kreisjugendring: Maik Stöckinger managt ab sofort die Geschäftsführung des Netzwerkverbandes mit mehr als 25 Mitgliedsvereinen.

Parchim | Ein neues Gesicht beim Kreisjugendring in Parchim: Maik Stöckinger managt seit kurzem die Geschäftsführung. Die Interessenvertretung der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ihr Büro in der Kreisstadt, im Seitenflügel des Hauses der Jugend in der Dragonerstraße. In Ludwigslust zuhause Das neue Mitglied im Leitungsteam is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.