Schulneubau in Parchim : Goetheschüler bekommen neues Gebäude in der Regimentsvorstadt

Am 14. März fällt der symbolische Startschuss für die Bauarbeiten in der Regimentsvorstadt. Das neue Schulhaus kostet etwa 22 Millionen Euro. Einziehen werden hier Schüler und Lehrer der Regionalen Goetheschule.

Parchim | Jetzt ist es soweit: Am 14. März soll der symbolische erste Spatenstich für den Schulneubau in der Parchimer Regimentsvorstadt vollzogen werden. Das teilte am Dienstag ein Rathaussprecher mit. An dem Standort entsteht jedoch keine zusätzliche Bildungseinrichtung in der Kreisstadt, sondern ein Ersatzneubau für die Regionale Goetheschule in der Wallalle...

