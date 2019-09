Parchim : Nach mutmaßlichem Drogenkonsum - 16-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert

Gesundheitliche Probleme bei Jugendlicher. Polizei durchsucht Wohnung

02. September 2019, 10:16 Uhr

Mit gesundheitlichen Problemen ist eine 16-jährige Jugendliche am Samstagabend in Parchim ins Krankenhaus gebracht worden. Vermutlich war übermäßiger Drogenkonsum dafür ursächlich. Die Polizei hat daraufhin die betreffende Wohnung, in der sich das Mädchen mit weiteren Personen aufgehalten hat, durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten kleinere Mengen illegaler Drogen, die sichergestellt wurden. Im Ergebnis nahm die Polizei vier Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.