Bauarbeiten in Parchim : Plümperwiesenbrücke bekommt Ende März ihren neuen Oberbau

In wenigen Wochen haben Fußgänger und Radfahrer ihre "Mini-Golden-Gate" in Parchim wieder. Die Bauarbeiten für die Plümperwiesenbrücke liegen im Zeitplan.

Parchim | Gute Nachrichten von der Brückenbaustelle: Die Arbeiten an der Plümperwiesenbrücke in Parchim liegen im Zeitplan. Das teilte Rathauschef Dirk Flörke am Mittwochabend auf der Stadtvertretersitzung mit. Der Übergang für Fußgänger und Radfahrer über die Müritz-Elde-Wasserstraße wird seit dem Jahreswechsel erneuert. Bei diesem Umfang der Arbeiten wird ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.