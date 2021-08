Parchim : Stadtgrün wichtiger als Parkplätze

In der Diskussion über weggefallene Stellflächen in der östlichen Altstadt in Parchim hat sich ein Naturschützer zu Wort gemeldet.

Parchim | Bernd-Udo Heckendorf vom Naturschutzbund Nabu hat uns zu dem Beitrag über die fehlenden Parkplätze vom Montag geschrieben und schlägt vor, das Auto einfach mal stehen zu lassen, das Fahrrad zu benutzen oder die Stadt als Spaziergänger zu erleben. „Die östliche Altstadt hat mehr zu bieten als einen Mangel an Parkplätzen“, schreibt Heckendorf. Er for...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.