Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz : Parchim spendet für Kita in Wißmannsdorf

Stadtvertreter beschlossen Spende von 5.000 Euro zum Wiederaufbau einer durch das Hochwasser im Juli überfluteten Kindertagesstätte.

Parchim | Die Stadtvertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, für die Kita in Wißmannsdorf 5000 Euro aus dem städtischen Haushalt zu spenden. Die Kita gehört zur Gemeinde Echtershausen in Rheinland-Pfalz. In der Begründung des von Bürgermeister Dirk Flörke eingebrachten Antrags hieß es: „Durch die Flutkatastrophe sind in Echtershausen, O...

