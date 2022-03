DRK-Kreisverband Parchim : Kita-Teams erarbeiten Verhaltensampel zum Kinderschutz

Mitarbeiter aus den sechs DRK-Kindertagesstätten in Parchim und Umgebung führten erstmals einen digitalen Fachtag durch. Der zeigte: Verbundenheit stellt sich auch am Bildschirm ein.

Parchim | Kinderschutz ist ein Tuwort: Unter dieser Überschrift trafen sich am Sonnabend Mitarbeiter aus den sechs Kindertagesstätten in Trägerschaft des Parchimer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuz digital mit Prof. Dr. Jörg Maywald von der Fachhochschule in Potsdam. Der erkenntnisreiche und lebendige Vortrag des Experten in Sachen Kinderschutz sowie ...

