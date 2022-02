Großbaustelle Parchim : Kulturmühle wird später fertig als geplant

Corona, Lieferengpässe und unvorhergesehene Schäden in der alten Bausubstanz verzögern die Fertigstellung des größten Bauvorhabens im Landkreis. Das wird voraussichtlich auch teurer.

Parchim | Der Rohbau der Kulturmühle in Parchim ist fertig. Die Fenster sind sowohl im Anbau als auch in der historischen Getreidemühle schon eingebaut, nur im Erdgeschoss noch nicht. Richtfest hätte schon vor einiger Zeit gefeiert werden können, wenn es Corona nicht gäbe. Von außen sieht das teuerste Bauvorhaben in Ludwigslust-Parchim so aus, als ob das Junge ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.