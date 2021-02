Digitalisierung in Parchim : Schulen mit iPads ausgestattet

Grund- und Regionalschulen in Parchim erhalten 171 neue Geräte

Der Unterricht in Parchim wird digitaler. So erhalten Schulen, die sich in Trägerschaft der Kreisstadt befinden, iPads für die technische Ausstattung und moderne Lernstoffvermittlung. 171 Endgeräte wurden nun durch die Kommunalservice Mecklenburg – kurz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.