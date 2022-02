Gefundene Katze ausgesetzt : Parchimer Tierschützer warten auf Antwort des Bürgermeisters

Tierschützer erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt Parchim. Das Ordnungsamt soll sich nicht um eine hilflose Katze gekümmert haben. Die Tierschützer fordern eine Entschuldigung. Die kam bislang nicht.

Parchim | Christoph Heuer, Tierschützer des SOS-Pfotenparadieses in Primank, wartet noch immer auf eine Antwort der Stadt Parchim wegen des Falls von angeblicher Tierquälerei gegenüber einer Katze. Der Fall hatte in Parchim hohe Wellen geschlagen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres fand in der Innenstadt eine Passantin eine hilflose Katze, die ...

