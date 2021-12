Buch über Berliner Krankenhaus : Corina Bomann stellte neuen Roman in ihrer Heimatstadt Parchim vor

Seit über 20 Jahren schreibt die Bestsellerautorin Romane und Fantasy-Geschichten. Nun kehrte sie für eine Signierstunde nach Mecklenburg zurück und stellte ihr neuestes Werk vor.

Parchim | Eine lange Schlange bildete sich am Montagnachmittag vor dem Buchladen „reingelesen“ in Parchim. Pünktlich zu Weihnachten und vor allen anderen präsentierte die ehemalige Parchimerin und heutige Bestseller-Autorin Corina Bomann ihren neuesten Roman „Sternstunde: Die Schwestern vom Waldfriede“. Eigentlich erscheint der Roman erst am 27. Dezember offizi...

