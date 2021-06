Lebensmittel : Verkostung und Musik im Bioladen in Parchim

Naturey feiert sein zweijähriges Bestehen und hat etwas für die Kunden vorbereitet.

Parchim | An der Parchimer Lindenstraße gibt es am kommenden Freitag etwas zu feiern. Unter dem Motto „Wasser und Musik“ wird Parchims Bioladen Naturey am 18. Juni sein zweijähriges Bestehen feiern. Normalerweise würde das kleine Geschäft neben der St. Georgenkirche erst am 19. Juni sein Jubiläum begehen. „Das wäre ein Samstag. Wir haben aber nur von Montag ...

