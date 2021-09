Kirchengemeinde Spornitz : Pastor Kaufmann lädt Sonntag zum Gottesdienst im Garwitzer Hafen ein

Am Sonntag wird in Matzlow-Garwitz ein Open-Air-Gottesdienst in maritimem Umfeld gefeiert: Er findet im Hafen von Matzlow-Garwitz statt.

Matzlow-Garwitz | Die Kirchengemeinde Spornitz lädt am Sonntag, 5. September, zu einem Gottesdienst in maritimem Umfeld ein: Die Open-Air-Veranstaltung findet ab 10.30 Uhr an der Marina Matzlow-Garwitz statt. Die Bootsanlegestelle liegt unterhalb der Garwitzer Schleuse. Besucher sitzen an Land oder in ihren Booten „Der letzte Gottesdienst an diesem Ort kam so gut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.