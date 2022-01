St. Georgen und St. Marien : Pastoren-Ehepaar verlässt Parchim und geht nach Österreich

In Parchim sind bald zwei Pfarrstellen neu zu besetzen: Die Pastoren von St. Marien und St. Georgen, Jessica Warnke-Stockmann und Peter Stockmann, verabschieden sich im Sommer.

Parchim | Sie wollen noch einmal etwas Neues wagen: Jessica Warnke-Stockmann und Peter Stockmann verabschieden sich im Sommer 2022 aus Parchim. In der Eldestadt hatten sie am 1. April 2011 ihren ersten Arbeitstag als Pastoren der St. Marien- und der St. Georgengemeinde. Noch nie zuvor waren die beiden großen Stadtgemeinden von einem Ehepaar betreut worden. Das Pfarrhaus von St. Marien wurde für das Pastorenehepaar nach eineinhalbjähriger Fernbeziehung zum ersten gemeinsamen Wohnsitz. Wenige Wochen später schlugen vom Turm der St. Georgenkirche die Hochzeitsglocken für die kirchliche Trauung vor einer großen Festgemeinde. Der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung Als Peter Stockmann und Jessica Warnke-Stockmann vor fast elf Jahren in die Eldestadt kamen, hatten sie feste Vorstellungen von ihrer Arbeit im kirchlichen Dienst. Dazu gehörte auch, dass sie sich nicht ein ganzes Berufsleben lang an einen Ort binden wollten. Inzwischen haben sie in Parchim ihren 46. und 50. Geburtstag gefeiert: Wann, wenn nicht jetzt, sei der Zeitpunkt, sich noch einmal einer anderen Herausforderung zu stellen. Als in der südösterreichischen Region Kärnten zwei Pfarrstellen neu zu besetzen waren, die räumlich nicht weiter voneinander entfernt liegen wie Parchim und Spornitz, ergriff das Pastorenehepaar die Chance und bewarb sich. Ihr Weg führt jetzt nach Kärnten Peter Stockmann wird die Pfarrstelle Spittal an der Drau übernehmen. Der Ort ist von der Einwohnerzahl her vergleichbar mit Parchim, die Gemeinde jedoch sehr groß in der Fläche. Jessica Warnke-Stockmann betreut die Evangelische Pfarrgemeinde Feffernitz. Im dortigen Pfarrhaus wird das Pastoren-Ehepaar künftig in einem ländlich geprägten Umfeld wohnen: Feffernitz ist ein Dorf mit etwas mehr als 300 Bewohnern. Die Vorstellung, dass ihre neue Heimat nicht weit von der italienischen Grenze entfernt liegt, lässt ihr Herz hüpfen. Abschied aus Parchim wird nicht leicht „Der Abschied aus Parchim wird nicht leicht. Doch wir sind auch schon sehr gespannt auf alles, was nun vor uns liegt“, spricht Peter Stockmann ebenfalls im Namen seiner Frau und Pastorenkollegin. Auf der ersten Dienstberatung im neuen Jahr machten sie die Personalie öffentlich, danach gingen sie direkt auf die beiden Kirchengemeinderäte zu. Sicher wird es eine Weile dauern, bis die beiden Pfarrstellen in Parchim wieder neu besetzt werden können. In dieser Vakanzzeit übernehmen voraussichtlich Pastoren aus der Region die Vertretung. Die scheidenden Pastoren setzen zudem großes Vertrauen in die Mitarbeiter sowie Ehrenamtlichen beider Gemeinden. Wie sagte Jessica Warnke-Stockmann doch schon im Januar 2014 auf dem traditionellen Neujahrsempfang ihrer Gemeinde: „Die Kirchengemeinde St. Marien ist bunt und voller freudiger Energie. Dafür sorgen im großen Maße all die Ehrenamtlichen. Sie sind ein Segen und nur mit ihnen kann die Kirche auch in Zukunft ein Segen für die Menschen sein.“ ...

