Veranstaltung : Pittiplatsch kommt in die Stadthalle nach Parchim

Der kleine Kobold wird 60 Jahre alt und möchte das in seiner Jubiläumstournee auch in der Kreisstadt feiern.

Parchim | Pittiplatsch geht auf Reisen und plant, auch in Parchim seinen Unfug zu treiben. Am Sonntag, den 27.März wird er in der Stadthalle zu Besuch sein, sich über alles was er nicht kennt mit „Ach du meine Nase“ wundern, ein bisschen vorlaut sein, teils frech aber nicht böse, und seine verrückter Ideen dem Publikum vorstellen. Pittiplatsch bringt viele G...

