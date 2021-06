Groß Pankow : Plattdeutscher Gottesdienst mit Sabine Schümann fällt nicht aus

Eigentlich sollte am Wochenende der 625. Dorfgeburtstag von Groß Pankow gefeiert werden. Das Fest wird auf noch unbestimmte Zeit verschoben. Trotzdem lohnt es sich, am Sonntag in den Ort zu kommen.

Groß Pankow | Eigentlich wollte Groß Pankow an diesem Wochenende Geburtstag feiern: Das Dorf wird 625 Jahre alt. Doch noch sind die Zeiten nicht reif für große Feste. Deshalb wurde die Jahrfeier verschoben. Ein Ausweichtermin ist noch nicht festgelegt. Der plattdeutsche Gottesdienst mit Pastorin Sabine Schümann aus Groß Laasch findet am Sonntag aber wie geplant ...

