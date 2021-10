Notruf in Parchim : Polizei bedankt sich bei Frau für Rettung des hilflosen Nachbarn

Nach der Rettung eines hilflosen Mannes am Dienstag dankt die Polizei nun über Twitter einer Frau, die ihrem Nachbarn vermutlich das Leben rettete.

Parchim | Gegen 22 Uhr am Dienstagabend hörte eine 54-Jährige Frau aus Parchim, die gerade von der Arbeit kam, ein verdächtiges Klopfen an der Wand. Sofort eilte sie zur Wohnungstür ihres Nachbarn und hörte dort Hilferufe. Ohne zu überlegen rief sie dann die Rettungskräfte zum Unglücksort in die Hans-Beimler-Straße 37. Dort war ein 74-Jährige Mann in seiner Woh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.