Nach „Spendensammlung“ : Polizei jagt bundesweit bekannte Betrüger in Parchim und Lübz

Zwei Männer auf Beutezug. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nahm die Polizei schließlich die Verfolgung auf.

Parchim/Lübz | Auf den ersten Blick sieht alles nach einer Aktion für den guten Zweck aus: Zwei Männer sprechen am Montagnachmittag Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Parchim an, bitten um Spenden zur Unterstützung behinderter Menschen. Bei sich haben sie ein Klemmbrett mit Unterlagen und einer Tabelle, in der bereits mehrere Personen ihre Daten einge...

