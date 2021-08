In Schlangenlinien auf der Autobahn : Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A24

Einem Autofahrer fällt ein Lastwagen auf, der Schlangenlinien auf der A24 fährt. Die alarmierte Polizei stoppt den Fahrer des Lkw und staunt nicht schlecht.

Parchim | Schnaps am Steuer und Schlangenlinien: Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg aus dem Verkehr gezogen worden. Ein besorgter Autofahrer habe die Polizei informiert, weil der Lkw in Schlangenlinien unterwegs war - mit Reifenschaden. Eine Streife stoppte den Lastwagen am Dienstagabend nahe der Abfahrt Parchim, wie die Polize...

