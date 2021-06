Sehbehindertentag in Parchim : Pollermützen-Aktion findet auch beim Bürgermeister Gehör

Parchimer Gebietsgruppe des Blinden- und Sehbehindertenvereins macht auf Stolperfallen in der Stadt aufmerksam. Bestandsaufnahme soll helfen, einige Probleme schnell aus der Welt zu schaffen.

Parchim | Der Poller an der Plümperwiesenbrücke in Parchim erfüllt jede Norm: Er ist ausreichend hoch sowie vorbildlich mit Kontrastfarben in rot und weiß abgesetzt. Davon ist jedoch nicht mehr viel zu erkennen, nachdem Unbekannte den Pfosten rundherum mit schwarzer Farbe beschmiert haben. Kaum ein Passant „stößt“ sich daran. Man hat gelernt, mit den unschönen ...

