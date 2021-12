Ludwigslust-Parchim : Protestaktionen gegen Corona-Politik in vier Städten

In Plau am See, Parchim, Boizenburg und Ludwigslust wollen Bürger wieder auf die Straße gehen.

Plau am See / Parchim | Am Montagabend, 20. Dezember, gehen in mindestens vier Orten im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder Bürger auf die Straße, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Nach Angaben der Ordnungsbehörden wird in Plau am See, Parchim, Boizenburg und Ludwiglust demonstriert. Nur eine Veranstaltung, die in Plau am See, ist bei der Versammlungsbehörde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.