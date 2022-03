Kinderbedarfsbasar in Parchim : Pütter Mütter starten wieder Flohmarkt in der Stadthalle

Die Parchimer Stadthalle wird wieder zur Stöbermeile. Gestemmt wird der Kinderbedarfsbasar von einem kleinen Verein, den Pütter Müttern und ihren Helfern.

Parchim | Ob Babybekleidung, Kinderwagen und -Sitze, oder auch Schuhe. Alles was ein Kind braucht, gibt es an diesem Sonnabend wieder in der Stadthalle Parchim. Noch bis 15 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit dort zu stöbern. Der nächste Flohmarkt für Kindersachen soll am 29. Oktober wieder in der Stadthalle stattfinden. Mehr zum Thema: Stadthalle wie...

