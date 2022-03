Arbeiten bald beendet : Pylon der Plümperwiesenbrücke in Parchim steht wieder

Es geht voran mit dem Neubau der Überführung in Parchim. Am Dienstag stellte ein Kran den Pylon der wichtigen Fuß- und Radverbindung in der Stadt auf.

Parchim | Mit einem großen Baukran stellten Bauarbeiter am Dienstag den Pylon der Plümperwiesenbrücke in Parchim auf. Damit hat die wichtige Brücke, die die Weststadt mit der Innenstadt verbindet, wieder ihren weithin sichtbaren Träger, der ein wenig an die „Golden Gate“ Brücke in San Francisco erinnert. Seit November vergangenen Jahres laufen die Sanierungs...

