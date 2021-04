Hilferufe der Einzelhändler in Parchim : Viel Kritik an Offenem Brief von Michael Burmeister

Autohändler startete Umfrage, die viele einseitig finden. Unternehmer kritisieren, dass in ihrem Namen gesprochen wird

Parchim | Der offene Brief von Autohändler Michael Burmeister aus Parchim hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Nach Landrat Stefan Sternberg traf sich am Mittwoch auch Parchims Bürgermeister Dirk Flörke mit ihm. Landrat und Bürgermeister waren in dem Brief direkt angesprochen worden, als dritte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Über die Gespräche mit dem La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.