Neuer Sturm rückt an : Region von Parchim bis Plau am See rüstet sich für Zeynep

Mancherorts war Sturmtief Ylenia schon heftig. Nun weht Zeynep heran und Meteorologen warnen, es könnte noch schlimmer werden. Auch unsere Region bereitet sich vor.

Parchim, Lübz, Plau am See | Offenbar wird es auch in Ludwigslust-Parchim ziemlich stürmisch ab Freitagabend gegen 19 Uhr. „Die kommende Nacht wird im Nordosten nicht nur ungemütlich, sondern aller Voraussicht nach auch extrem gefährlich“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr in Plau am See, die schon den ganzen Donnerstag über mit Sturmtief Ylenia zu tun hatte. Facebook Iframe ...

