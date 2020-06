Parchim : Richtfest für neues Haus mit 25 Wohnungen

Wohnungsbauprojekt "Rosenhof" der AWG kommt zügig voran. Erste Bewohner können Weihnachten im neuen Heim verbringen.

von Christiane Großmann

11. Juni 2020, 14:50 Uhr

Parchim | Es läuft wie geschmiert auf der Baustelle „Rosenhof“ in der Parchimer Weststadt. Zurzeit arbeiten hier Rohbauer, Dachdecker, Elektriker und Heizungsbauer Hand in Hand. Bauherr ist die Allgemeine WohnungsbauGenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung (AWG). Sie konnte am Donnerstag ein weiteres Etappenziel ihres ehrgeizigen Projektes in der Kreisstadt vermelden: Ulrich Reimer, im Vorstand zuständig für den Technischen Bereich, ließ es sich nicht nehmen, den symbolischen letzten Nagel im Dachstuhl zu versenken. Zuvor gab Dachdeckermeister Andreas Knoch, seit zwei Jahrzehnten Inhaber eines Handwerksbetriebes in Laage, in luftiger Höhe feierlich den Richtspruch zum Besten.

Jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse ausgestattet

Seit dem Baustart im September und der Grundsteinlegung am 9. Dezember 2019 können Parchimer hautnah miterleben, wie das größte Bauvorhaben des genossenschaftlich strukturierten Unternehmens seit Jahren in der Eldestadt immer mehr Konturen annimmt. In ruhiger, dennoch zentraler Lage entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 25 Zwei-Raum-Wohnungen. Sie sind zwischen 42 und 61 Quadratmeter groß. Alle Wohnungen sind mit Terrasse (im Erdgeschoss) oder Balkonen (in der ersten und zweiten Ebene) ausgestattet. Aufzug, ebenerdige Duschen, schwellenlose Türen, Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude und ein Häuschen für die Fahrräder ermöglichen barrierearmes Wohnen. Zwei Wohnungen sind speziell auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern zugeschnitten.

Im Garten sollen viele Rosen blühen

Nicht nur die Fassadengestaltung, sondern auch der später entstehende Garten samt Bänken zum Verweilen soll dem Namen des Wohnkomplexes alle Ehre machen: mit Rosen, soweit das Auge reicht. Kein Wunder, dass das Interesse an einer Wohnung im Rosenhof groß ist. „Doch es lohnt sich, noch nachzufragen“, versichert der für Parchim zuständige AWG-Regionalleiter Jens Wiese. Ulrich Reimer zog zum Richtfest eine sehr positive Zwischenbilanz des Baugeschehens: „Wir haben bewiesen, dass wir zeitgerecht bauen können.“ Der Kostenrahmen werde eingehalten. „Und wir haben gezeigt, dass wir durch die Schaffung nachgefragter Wohnungen zur Verbesserung des Angebotes in der Weststadt beitragen können." Mit einer eigenen Begegnungsstätte im Haus möchte die AWG zudem die soziale Infrastruktur in Parchim bereichern.

Im November soll alles fertig sein

Ein dickes Lob vom Vorstand gab es auf dem Richtfest für den Planer und Bauleiter Kevin Krüger vom Ingenieurbüro Baupartner in Güstrow sowie für die Leute der Parchimer Firma Universalbau mit ihrem Meister Peter Müller. Besondere Beachtung schenkte Ulrich Reimer in seinen Worten der „aufgeräumten und gut organisierten Baustelle.“

Fertigstellungstermin für den Rosenhof ist November, sodass zum Dezember die Mietverträge unter Dach und Fach gebracht werden können. In der Adventszeit dürften so einige Möbelwagen vor dem neuen Wohnkomplex stehen, damit die ersten Bewohner das Weihnachtsfest im neuen Heim feiern können.