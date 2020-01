SEK-Einsatz in Parchim : Waffen in Wohnung gehortet

Ermittlungen gegen drei polizeibekannte Parchimer

Avatar_prignitzer von Carlo Ihde

10. Januar 2020, 13:40 Uhr

Um sechs Uhr morgens öffnete das SEK des Landeskriminalamtes die Türen: In einem Parchimer Wohnhaus entdeckte die Polizei daraufhin mehrere Waffen in einem separaten Raum. Bis zu 20 Gewehre, Pistolen, Waffenteile, Messer und Säbel hatten die beiden Hausbewohner im Alter von 32 und 43 Jahren gehortet. Vielfach handelt es sich wohl nur um Schreckschuss- und Luftdruckwaffen. „Augenscheinlich mussten wir bei einer Waffe aber davon ausgehen, dass sie scharf ist“, sagt Polizeisprecher Klaus Wiechmann zum Lagebild vor Ort. Insofern sei der Einsatz des SEK gerechtfertigt: „Wenn wir wissen, dass Waffen im Spiel sind, geht’s um die Sicherheit aller Beteiligten“, so Wiechmann.

Bei den meisten Waffen müsse nun erst untersucht werden, ob sie beschussfähig sind oder waren und wo sie herkommen. Bei mehreren korrodierten Waffenteilen steht der Verdacht im Raum, dass sie aus Kriegszeiten stammen dürften. „Sind da Kriegswaffen drunter? Dann wäre es ein anders qualifiziertes Delikt“, so Wiechmann. Jetzt wird zunächst wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Täter wieder auf freiem Fuß

Die beiden Beschuldigten sowie ein weiterer 42-jähriger Mann waren im Zuge von Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei geraten. In der Wohnung des 42-jährigen am Parchimer Stadtrand, die ebenfalls am Freitagmorgen durchsucht wurde, sind keine Waffen gefunden worden. Die Männer waren polizeibekannt, unter anderem wegen Betruges, Raubes, Sachbeschädigung und Diebstahls. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sind die mutmaßlichen Täter inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.