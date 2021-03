Testzentrum in Parchim : Schnelltests im Giebelhaus auch Donnerstag möglich

Lewitz-Werkstätten passen ihre Öffnungszeiten vor und nach Ostern an. Testergebnisse sind 24 Stunden gültig.

Parchim | Um Bürgern kurz vor Ostern und direkt nach den Feiertagen die Möglichkeit zu geben, einen Corona-Schnelltest zu machen, sind die Öffnungszeiten des Testzentrums im Giebelhaus angepasst worden. Es ist in dieser Woche auch am Donnerstag sowie am Dienstag nach Ostern jeweils von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Damit möchten die gemeinnützigen Lewitz-Werkstä...

