Aktionswoche in LUP : Schüler, Schauspieler und Städte zeigen Flagge gegen Rassismus

Sei es vor oder an den Rathäusern in Boizenburg, Ludwigslust und Lübz und dem Staatstheater Parchim. Mit einer Aktion der Linken wurde nun zusammen ein Zeichen gegen Krieg und Fremdenfeindlichkeit gesetzt.

Parchim Lübz Boizenburg | Im gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim werden in diesen Tagen Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen Rassismus gesetzt. Anlass sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler hat deshalb einige Aktionen zusammen mit fünf Schulen im Landkreis gestartet. Diese Schulen in Boizenburg, Ludwigslust...

