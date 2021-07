„Traumschüff“ ahoi! : Schwimmendes Wandertheater nimmt Kurs auf Plau am See

Mehrere Tage lag das „Traumschüff“ in Parchim vor Anker. Die Besatzung sammelte Stoff für neue Stücke und gab eine Aufführung. Am Mittwoch stach das schwimmende Wandertheater wieder in See. Nächste Station ist Plau.

Parchim / Plau am See | Traumschüff ahoi! Nach der Abendvorstellung an den Parchimer Hafenterrassen stach das schwimmende Wandertheater am Mittwochvormittag wieder in See, um Kurs auf Plau zu nehmen. Dort wird die Crew voraussichtlich am späten Donnerstagnachmittag am Wasserwanderrastplatz in der Dammstraße festmachen und am Sonnabend eine Aufführung geben: Zunächst um 20...

