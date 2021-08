Vereine in Parchim : Seifenkisten liefern sich spannendes Rennen in Slate

Spannende Duelle auf dem Asphalt lieferten sich am Sonntag die Slater Kinder beim großen Seifenkistenrennen. Mit selbstgebauten Fahrzeugen rasten sie durch das Dorf.

Slate | Wenn die Polizei am Sonntag einen Blitzer in Slate aufgestellt hätte, hätte sie sich wahrscheinlich eine goldene Nase verdient. Sei es wegen der überhöhten Geschwindigkeiten oder der unzulässigen Bauweise der Fahrzeuge, die kein Tüv-Prüfer je abgenommen hätte. Doch verkehrstauglich mussten die fahrbaren Untersätze, die am Sonntag durch das Dorf flitzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.