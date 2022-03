Zukunftsverein rief zum Einsatz : Siggelkower sammeln Müll für eine saubere Umwelt

Die Frühlingssonne bringt in Stadt und Land wieder jede Menge Müll und Unrat an den Tag. Am Wochenende rief der Zukunftsverein in Siggelkow zum Arbeitseinsatz auf – einige Dorfbewohner beteiligten sich.

Siggelkow | „Ich denke, Mutter Natur hat uns am Sonnabend mit so viel Sonnenschein belohnt, weil sie einfach glücklich war, von diesem Müll befreit zu werden. Nachdem Fridays for Future in aller Welt an den Freitagen für viel Bewegung sorgt, schreiten ganz normale Leute in Siggelkow am Wochenende einfach zur Tat“, sagt Kati Panzer, Vorsitzende des Vereins Zukunft...

