Ludwigslust-Parchim vor Corona-Gipfel : Sollen Einzelhandel und Gastronomie öffnen oder nicht?

Kommunalpolitiker äußern sich vor dem Treffen von Bund und Ländern mit Kanzlerin Merkel

Parchim | Im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch werden immer mehr Details der Beschlussentwürfe bekannt. Die Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie steht dabei nicht an erster Stelle und wird nach den jetzigen Erkenntnissen weiterhin an einen Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen gebunden. Am Montag lag dieser Wert in Ludwigslust-Parchim bei 79,3, ...

