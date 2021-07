Sommerfest in Parchimer Südstadt : Spiel und Spaß für die ganze Familie am Sonnabend auf dem Club-Hof

Immer am ersten Sonnabend im Juli wird in Parchim das Südstadt-Sommerfest gefeiert. Am 3. Juli ist es nach der pandemiebedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr wieder soweit. Um 15 Uhr geht es los.

Parchim | Die Organisatoren trafen sich am Donnerstag zu den finalen Absprachen für das Südstadt-Sommerfest. Das fröhliche Beisammensein für Jung und Alt mit Sport, Spiel und Spaß für die ganze Familie wird in diesem Stadtteil traditionell am ersten Sonnabend im Juli gefeiert. „Die 30. Auflage im vergangenen Jahr musste leider wegen der Pandemie ausfallen. U...

