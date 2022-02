Sportverein Einheit 46 Parchim : Mitgliederschwund durch Corona – Spielmannszug sucht Nachwuchs

Durch die pandemiebedingten Einschränkungen meldeten sich Kinder und Jugendliche beim Parchimer Spielmannszug ab. Doch zum 100-jährigen Jubiläum 2023 möchte die Truppe wieder in stärkerer Besetzung aufspielen.

Parchim | Als Katharina Zädow zum ersten Mal eine Querflöte in der Hand hielt, war sie gerade in die Schule gekommen. Das Mädchen ist seit viereinhalb Jahren Mitglied im Parchimer Spielmannszug und hält ihm in schweren Zeiten die Treue. Die Formation beim Sportverein „Einheit 46 Parchim“ musste in den zurückliegenden zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.