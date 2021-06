Spornitz : Jugendliche feiern Jugendweihe schon früher

Damit die acht Jungen und Mädchen nicht bis Oktober warten müssen, führte die Gemeinde sie bereits am Sonnabend in die Erwachsenenwelt ein.

Spornitz | Festlich ging es am Sonnabend für die Spornitzer zu: Gekleidet in eleganten Kleidern und vornehmen Anzügen wurden acht Jugendliche von ihrer Gemeinde offiziell in die Welt der Erwachsenen eingeführt. Rund 40 Personen – darunter Eltern, Großeltern und Geschwister – versammelten sich an dem Tag in der Sporthalle an der Bahnhofstraße, um die Jugendweihe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.