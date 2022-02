St. Georgenkirche in Parchim : Ein Abend mit Musik und Lesung zum Hohelied der Liebe

Was ist Liebe? Um diese Frage wird es bei der Veranstaltung in der St. Georgenkirche gehen, bei der bekannte Parchimer Akteure lese und musizieren werden. Außerdem wartet auf jeden Besucher eine kleine Überraschung.

Parchim | Inspirationen in Wort und Ton zum Hohelied der Liebe, das Paulus im ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, erwarten Besucher am Montag, 28. Februar, ab 19 Uhr in der St. Georgenkirche in Parchim. Ausführende sind bekannte Parchimer Akteure: Sandra Schümann als Lesende, Heike Kemsies an der Querflöte sowie die Kantoren der beiden evangelischen ...

