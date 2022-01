Einkaufen in Parchim : Stadt sagt Wochenmärkte an kommenden Sonnabenden ab

Viele Standbetreiber sind laut Stadt noch im Urlaub, sodass sich eine Öffnung nicht lohnen würde.

Parchim | Die Wochenmärkte am 8. und 15. Januar in Parchim müssen abgesagt werden. Das teilt die zuständige Stelle der Stadt Parchim für Ordnung und Sicherheit am Donnerstag mit. Der Grund: Mehrere Marktteilnehmer seien in einem verlängerten Urlaub, so Resi Koschel-Bühring von der Stadt. Dies hätte zur Folge, dass an den beiden Sonnabend kein oder nur ein bis z...

