Stadt ehrt Gewinner : Drei Schulen lagen beim Stadtradeln 2021 in Parchim vorn

Knapp haben die Teilnehmer die 70.000 Kilometer-Marke verpasst, dennoch war die Aktion auch in diesem Jahr ein Erfolg. Denn es wurde viel klimaschädliches Kohlenstoffdioxid eingespart.

Parchim | Die Stadt Parchim ehrte am Dienstag die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns. In der Zeit vom 10. September bis zum 30. September fand die Klimaschutzaktion in Parchim statt. 628 aktive Radelnde in 21 Teams nahmen teil. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 69.689 Kilometer kamen zusammen. Somit sparten die Teilnehmer zehn Tonnen CO2 ein. Schu...

