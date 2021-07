Fairer Handel in Parchim : Stammkunden halten ihrem Eine-Welt-Laden die Treue

Der Freundeskreis für gerechten Welthandel ist wieder im Geschäft: Der ehrenamtlich betriebene Eine-Welt-Laden in Parchim hat die Corona-Pause beendet. Der Laden ist jetzt wie gewohnt an zwei Tagen in der Woche geöffnet.

Parchim | Noch ein Stückchen Normalität in Parchim zurückerobert: Der Eine-Welt-Laden in der Mühlenstraße hat wieder geöffnet. Das ehrenamtlich vom Freundeskreis für gerechten Welthandel geführte Geschäft lädt dienstags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr zum Stöbern, Kaufen und Informieren ein. Das freut nicht nur die Stammkunden, die sich hie...

