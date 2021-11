Parchim : Staubsaugerautomaten an Tankstellen aufgebrochen

Betroffen waren die Tankstellen am Westring sowie im Ziegeleiweg.

Parchim | In der Nacht zum Donnerstag kam es in Parchim zu zwei Aufbrüchen von Staubsaugerautomaten an Tankstellen. In beiden Fällen haben unbekannte Täter Geld aus den Automaten gestohlen, die sie zuvor aufgebrochen haben. Es handelte sich dabei um Münzgeld aus Kassetten. Sachschaden von mehreren hundert Euro Betroffen waren Tankstellen am Westring sowie...

